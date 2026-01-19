Eboli incidente sulla Provinciale 30 | bimbo di 8 anni ricoverato al Santobono

A Eboli, un incidente sulla Provinciale 30 ha coinvolto un bambino di 8 anni, ora ricoverato al Santobono. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era a bordo dell'auto guidata dal padre, quando il veicolo è uscito di strada e ha urtato un palo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, che stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

L’incidente sulla Provinciale 30. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dal padre quando la vettura sarebbe uscita di strada terminando la corsa contro un palo. L’impatto è stato violento. I soccorsi e il trasferimento a Napoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato padre e figlio al Pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Il bambino ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba destra; per ulteriori accertamenti e cure specialistiche è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santobono di Napoli, dove il piccolo è attualmente affidato alle cure dei medici. 🔗 Leggi su Zon.it

Nella notte di sabato, sulla Provinciale 30 a Eboli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di otto anni, residente a Battipaglia. Attualmente, il bambino si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santobono di Napoli. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Nella serata di ieri, 17 gennaio, a Eboli si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un palo. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza al centro specializzato Santobono di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

