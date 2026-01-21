Perde il controllo e sbanda nella corsia opposta generando un maxi incidente | 76anni grave in ospedale

Martedì 20 gennaio, nel pomeriggio, un incidente lungo la strada Monza-Saronno ha coinvolto diversi veicoli, causando sei feriti e un 76enne gravemente ferito. L’incidente si è verificato dopo che il conducente ha perso il controllo della vettura, sbattendo nella corsia opposta e provocando un maxi tamponamento. I soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza e gestire la situazione.

 Poco dopo le 16 di ieri, martedì 20 gennaio, un maxi incidente ha bloccato la Monza-Saronno, provocando 6 feriti. Grave un uomo di 76 anni, attualmente in prognosi riservata.Le dinamiche dell’incidenteIl sinistro è accaduto all’altezza di Bovisio Masciago, coinvolgendo tre autovetture: una.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

