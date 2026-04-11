Incendio nei pressi della stazione ferroviaria

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti ieri mattina intorno alle 8 presso la sottostazione elettrica vicino alla stazione ferroviaria di Vaiano. Un incendio ha interessato uno dei trasformatori all’interno della struttura. Sul posto sono arrivati i pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono stati riportati feriti o danni alle persone. La causa dell’incendio è ancora da accertare.

Una squadra dei vigili del fuoco di Prato è intervenuta ieri 10 aprile, poco dopo le 8, presso la sottostazione elettrica posta in prossimità della stazione ferroviaria di Vaiano, per un incendio che stava coinvolgendo uno dei trasformatori presenti all'interno. Prima di procedere allo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Evade dai domiciliari e viene arrestato nei pressi della stazione ferroviariaL’uomo si era allontanato arbitrariamente dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione. Violento incendio nella stazione centrale di Glasgow, crolla un edificio