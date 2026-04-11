Un commento sullo stato sociale italiano afferma che rappresenta una tassa pagata dal merito all'invidia. La frase suggerisce che il sistema di welfare non si limita alla solidarietà, ma coinvolge anche dinamiche di rivalità tra individui. La riflessione si concentra sulla relazione tra meritocrazia e percezioni sociali, senza approfondimenti o interpretazioni aggiuntive.

"Il vostro stato sociale è la tassa che il merito paga all'invidia. Il welfare non è solo solidarietà in Italia. Spesso è stato usato come emzzo d'estorsione per far sì che alcune attività venissero tollerate". Si tratta dell'ultimo post pubblicato su Instagram dall'account Il giovane liberale, con tanto di video del presidente argentino Javier Milei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @il.giovaneliberale.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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