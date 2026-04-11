Il travertino grezzo | la pietra chiara che trasforma il salotto in tempio di luce

Il travertino grezzo, una pietra di colore chiaro, sta tornando ad essere protagonista nel design degli interni. Dopo anni in cui i materiali scuri e intensi dominavano la scena, ora si preferiscono superfici luminose e naturali. Questa tendenza si riflette nella scelta di materiali più semplici e autentici, che donano agli ambienti un aspetto più luminoso e accogliente. La riscoperta di questa pietra si inserisce in un nuovo ciclo estetico nel settore dell’arredamento.

Life&People.it Il design d’interni vive di cicli e contrasti. Dopo stagioni dominate dall’intensità drammatica dei marmi scuri, il design non rincorre più il nero Marquina e il Verde Alpi. Queste tonalità, magnifiche nella loro profondità, spesso troppo asettica, lasciano quindi il passo a materiali come il travertino grezzo, che interpretano una nuova necessità abitativa fatta di texture irregolari. Questa pietra dalle sfumature terrose, lasciata nella sua composizione organica originaria, assorbe la luminosità, delineando uno spazio abitativo dove il minimalismo si tinge di umanità e calore diffuso. Che cos’è il travertino grezzo?. Il travertino grezzo è, nella sua essenza chimica, un dono dell’acqua e del tempo.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Il travertino grezzo: la pietra chiara che trasforma il salotto in tempio di luce Notizie correlate Shah Cheragh, il santuario di luce che trasforma Shiraz in un luogo sacro e intramontabileNel cuore di Shiraz, dove il profumo dei fiori d’arancio si mescola all’aria densa di preghiere e incenso, sorge uno dei luoghi più abbaglianti del...