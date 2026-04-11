Il tecnico biancazzurro perentorio | Non mollano mai ed hanno giocatori di qualità come Neffati e Cantelli Servirà concentrazione Parlato | Rispetto per loro ma voglio i 3 punti

Il tecnico del team biancazzurro ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista della partita contro il Mesola, avversario che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Ha evidenziato come l’avversario non si arrende mai e disponga di giocatori di qualità, citando Neffati e Cantelli. Parlato ha espresso rispetto per l’avversario, ma ha ribadito la volontà di conquistare i tre punti.

Carmine Parlato alla vigilia del match contro il Mesola cerca di tenere alta l’attenzione dei suoi, per non incappare nel rischio di sottovalutare l’avversario, fanalino di coda. "Partendo dal presupposto che sono tutte partite importanti – commenta dopo la rifinitura del sabato mattina –, che si tratti della prima o dell’ultima della classe, questa secondo me è ancora più importante delle altre. Con tutto il rispetto parlando, è un match in cui si può cascare in un aspetto psicologico che potrebbe essere deleterio per noi. Ho detto già ai ragazzi che bisogna avere grande rispetto per il Mesola, è una partita difficilissima, non perché voglio mettere le mani avanti, ma perché sul campo poi bisogna sempre confrontarsi con gli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tecnico biancazzurro perentorio: "Non mollano mai ed hanno giocatori di qualità come Neffati e Cantelli. Servirà concentrazione». Parlato: "Rispetto per loro, ma voglio i 3 punti» Leao prima di Roma-Milan: “Sarà difficile, hanno giocatori forti. Rispetto per loro, ma …”Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Napoli-Roma, Gasperini avverte: «Servirà uno step tecnico. Loro grande squadra, ma ce la giochiamo»"> Alla vigilia di Napoli-Roma, Gian Piero Gasperini analizza il momento dei giallorossi con uno sguardo inevitabilmente rivolto anche agli azzurri...