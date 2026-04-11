Il sole ha le ore contate | arrivano temporali e rischio grandine sul Comasco

Dopo un periodo di tempo stabile e soleggiato, sul territorio comasco si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una vasta area di bassa pressione si sta avvicinando alla regione, portando con sé temporali e il rischio di grandine. Le previsioni indicano che le condizioni di stabilità si dissolveranno nel corso delle prossime ore, dando spazio a fenomeni atmosferici più intensi sulla Lombardia.

Il sole ha le ore contate anche sul territorio comasco. Dopo una fase stabile e mite, il tempo è destinato a cambiare con l’arrivo di una vasta area di bassa pressione che porterà condizioni via via più instabili su tutta la Lombardia.A Como, tuttavia, le prossime ore resteranno ancora tranquille.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il caldo ha le ore contate, in Lombardia arrivano pioggia e temporali (con rischio grandine). Quando? Le previsioni meteoMilano, 8 aprile 2026 – Giugno o aprile? È da Pasqua che il meteo sta regalando giornate più estive che primaverili a Milano e in tutta la Lombardia.

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