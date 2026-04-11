Il giovane ferito a coltellate dopo una lite al vaglio telecamere e il racconto dei testimoni

Un giovane è rimasto ferito a coltellate durante una lite avvenuta ieri a Lipari. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltano i testimoni per chiarire i dettagli dell'incidente. Le indagini, condotte dai carabinieri, mirano a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla vicenda.

Il quadro sembra chiaro ma i carabinieri proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento avvenuto ieri a Lipari. Un giovane è stato colpito all'addome in seguito a una lite scoppiata in pieno centro. L'aggressore, un 34enne catanese, è stato fermato poco dopo e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Sospettato di essere un ladro e ferito con due colpi di pistola: le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri