Il ciclone Panariello sbarca al Festival Show il 19 agosto al teatro all’aperto

Il prossimo 19 agosto il teatro all’aperto della Versiliana ospiterà lo show di Giorgio Panariello, noto per le sue battute in dialetto versiliese. L’evento rientra nel programma del Festival e porta sul palco il celebre comico, che ha reso popolari molte delle sue frasi e personaggi. Il pubblico potrà ascoltare le sue battute, tra risate e comicità, in una serata dedicata allo spettacolo dal vivo.

"O Bige, che dige?". Il pubblico della Versiliana già da ora può pregustare le battute in dialetto versiliese dei personaggi che Giorgio Panariello (nella foto) ha reso celebri in tutta Italia. Il comico toscano andrà infatti ad arricchire il palinsesto del 47° Festival della Versiliana grazie allo spettacolo in agenda il 19 agosto al teatro all’aperto. Ad annunciare la data è lo staff del Live emotion group (Leg), lo stesso che la settimana scorsa, durante la conferenza stampa alla "Green House" per la presentazione del Festival, aveva anticipato la presenza della cantautrice Levante. Inutile dire che lo show di Panariello promette tonnellate di risate, con il suo amato pubblico che non vede l’ora di assistere alle gag di Mario il bagnino, Lello Splendor, Merigo, Naomo e altre macchiette diventate immancabili e imperdibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ciclone Panariello sbarca al Festival. Show il 19 agosto al teatro all’aperto Il ciclone Fiorello sbarca al Festival di Sanremo 2026 con Biggio: l’annuncio durante la diretta Instagram. Valeria Graci confessa: “Mi manca Amadeus, c’era l’attesa”Il duo de "La Pennicanza" ha annunciato il loro arrivo a Sanremo il 25 febbraio, durante una diretta Instagram mentre commentavano la prima serata... Al via il Festival “Contemporaneo Futuro” dall’ 8 al 12 aprile 2026 al Teatro India e al Teatro TorloniaTeatro India e Teatro Torlonia 8 – 12 aprile 2026 FESTIVAL CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni VI edizione Il Festival del Teatro di Roma dedicato...