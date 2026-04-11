Il bilancio del questore Angeloni | Centomila persone controllate Effettuate 190 espulsioni

Il questore Ugo Angeloni ha riferito che nel corso del 2025 sono state controllate circa centomila persone e sono state effettuate 190 espulsioni. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato una riduzione dei reati rispetto agli anni precedenti, senza fornire altri dettagli sui singoli interventi o sui risultati specifici delle operazioni. La comunicazione si è concentrata sui numeri complessivi dell’attività di controllo e di espulsione svolta nell’anno.

di Laura Valdesi SIENA Questore Ugo Angeloni, ha evidenziato un dato importante dell’attività svolta nel 2025: la diminuzione della delittuosità. "Sì, siamo tornati dopo un modesto incremento, sottolineo modesto, ai livelli del 2023. Quindi per quanto attiene al nostro compito di tutelare la sicurezza della comunità credo che abbiamo dato, insieme ad altre forze di polizia, un contributo fondamentale. E siamo arrivati, in tutta la provincia, con gli uffici presenti e le varie specialità, a toccare quota 100mila persone controllate. Un dato rilevante anche in termini di prevenzione". Un risultato tra l’altro ottenuto grazie anche all’impegno del personale perché i numeri non sono ridondanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bilancio del questore Angeloni: "Centomila persone controllate. Effettuate 190 espulsioni" 11mila persone controllate e 80 espulsioni: il bilancio di due mesi di controlliDal 22 gennaio 2026, la strategia dei servizi straordinari di controllo del territorio ha subito un’accelerazione, portando a un bilancio massiccio... Anniversario della polizia, il Questore: "Attenzione al territorio per prevenire i reati: l'anno scorso più di 105 mila persone controllate"Il Questore di Parma Carmine Rocco Grassi, è intervenuto nel corso delle celebrazioni per la cerimonia del 174esimo anniversario della fondazione... Temi più discussi: Il bilancio del questore Angeloni: Centomila persone controllate. Effettuate 190 espulsioni; Siena, nel 2025 quasi 100mila persone controllate e 190 espulsioni. Il Questore: Reati calati; L'anno della Polizia:100mila controlli e 190 richieste di espulsione. Al via la riqualificazione della caserma. Il bilancio del questore Angeloni: Centomila persone controllate. Effettuate 190 espulsioniDice che la delittuosità è tornata ai livelli del 2023, positivi i pattugliamenti ad alto impatto Giovani? Nessun fenomeno emergente ma un tema che merita osservazione e sensibilità . lanazione.it Il questore soddisfatto: Siena è stata ’cinturata’. Usato il modello Palio? Sì, però eventi diversiNessun problema in città, è andato tutto bene. Sintetizza così il questore Ugo Angeloni il risultato del Capodanno 2026 che ha regalato un’affluenza record di persone a Siena. Che si sono divertite. lanazione.it #LeVocidiRetesport, Alessandro Angeloni: “Non definirei buonissima la stagione di Pellegrini pur essendo vero che ha giocato delle belle gare. Se ascoltiamo le parole di Pellegrini post Inter e di Gasperini oggi in conferenza stampa si capisce che c’è stima re - facebook.com facebook SIENA, IL QUESTORE ANGELONI DONA L’OLIO DI CAPACI A LOJUDICE x.com