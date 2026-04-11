idee in denim per la primavera

Con l’arrivo della primavera, le proposte di abbigliamento si concentrano su capi in denim di diversi stili. Tra le novità, ci sono le giacche di una nota maison di moda, caratterizzate da un design che richiama il passato. Accanto a queste, ci sono i jeans realizzati con materiali sostenibili, prodotti da un’azienda impegnata nel rispetto dell’ambiente, e quelli più delicati, firmati da un brand noto per la creatività e l’originalità.

Le giacche di Emporio Armani dal fascino vintage, i jeans sostenibili di Ecoalf e quelli poetici di forteforte. Sono alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend, che dedichiamo al tessuto più versatile e cool del guardaroba +++dropcap È classico, è contemporaneo, è nostalgico, è cool. È tutte queste cose insieme. Se il denim è il tessuto più versatile del guardaroba di ogni stagione, nella sua versione primaverile diventa protagonista assoluto di look stratificati, secondo clima e fantasia, perfetti per fronteggiare repentini cambi di temperatura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Look facili per la primavera

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