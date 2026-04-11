Un rapporto recente della Brookings Institution evidenzia come l’Italia sia tra i paesi europei con un basso livello di adozione dell’intelligenza artificiale. La ricerca sottolinea che il motivo principale di questo ritardo non riguarda aspetti demografici o formativi, ma la gestione delle aziende. In particolare, si registra una scarsa diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale tra le imprese italiane rispetto ad altre nazioni del continente.

Un’analisi condotta dalla Brookings Institution rivela come il ritardo tecnologico dell’Europa, con l’Italia in coda alle classifiche di adozione dell’intelligenza artificiale, non dipenda tanto dai fattori demografici o dal livello di istruzione, quanto dalla gestione aziendale. Tra gennaio e febbraio 2026, solo il 25,6% dei lavoratori italiani ha fatto uso di strumenti di IA generativa, un dato che si colloca ben al di sotto del 43% registrato negli Stati Uniti, ma che mostra un segnale di crescita rispetto al 24,5% rilevato tra maggio e giugno 2025. Il paradosso della produttività: quando l’uso intensivo supera la semplice adozione.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA in Italia: il nodo è nelle aziende, non nei lavoratori

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