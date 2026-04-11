Sessant’anni fa, a Milano, un movimento musicale noto come i “Giganti” portò una rivoluzione nella scena musicale locale. Questo fenomeno coinvolse molti giovani e influenzò le abitudini quotidiane dell’epoca, segnando un momento di grande fermento culturale. La musica e i concerti di quegli anni rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per chi studia la storia musicale della città.

Sessant’anni fa, il fermento culturale di Milano dava vita a un fenomeno musicale che avrebbe cambiato le abitudini della gioventù italiana. I Giganti, gruppo nato tra le strade meneghine, riuscirono a trasformare le tensioni sociali in ritmo beat, portando il genere dal locale al grande pubblico nazionale con una forza comunicativa senza precedenti. Dalla formazione spontanea al successo del brano Tema. Le radici di questo progetto musicale affondano in una necessità di rinnovamento generazionale. Inizialmente conosciuti come Gli Amici e successivamente denominati The Ghenga’s Friends, i musicisti decisero di cambiare rotta per intercettare meglio il linguaggio dei giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Giganti: la rivoluzione beat che scosse la Milano degli anni ’60

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