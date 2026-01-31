Incidente sul lavoro morti due operai in Oman | tra le vittime Rene Piffrader 23enne della ?Val Venosta

Due operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto in Oman, nel cantiere di Muttrah, vicino alla capitale. Tra le vittime c’è anche Rene Piffrader, un ragazzo di 23 anni originario della Val Venosta. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio e ancora non sono chiare le cause dell’incidente. La notizia ha fatto subito il giro delle comunità locali e delle famiglie italiane all’estero.

BOLZANO - Incidente sul lavoro in Medio Oriente, dove nel cantiere di Muttrah, a pochi chilometri di distanza dalla capitale dell'Oman, è morto Rene Piffrader, 23enne nato a San Valentino alla Muta, in Val Venosta, e residente a Curon. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un secondo operaio di nazionalità pakistana. L'incidente Il giovane altoatesino era impiegato da un'azienda svizzera che si occupava di una serie di installazioni per la futura realizzazione di un impianto a fune. Le vittime sono rimaste coinvolte nel crollo di una struttura di costruzione necessaria per la realizzazione di un impianto a fune di cui si occupa la Sabeen Investment Expresses.

