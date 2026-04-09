I Cesaroni il ritorno | cosa aspettarsi dalla prima puntata del 13 aprile

Il 13 aprile, in prima serata su Canale 5, torna in onda la prima puntata della nuova stagione della serie italiana. Dopo diversi anni dall’ultima apparizione, la fiction riporta in televisione i protagonisti e le trame che hanno accompagnato i fan nel passato. La puntata segna il ritorno di personaggi noti e introduce nuovi sviluppi, mentre il pubblico aspetta di scoprire come si evolveranno le vicende.

Dopo anni di attesa e voci che si rincorrevano tra nostalgia e speranza, I Cesaroni tornano finalmente sul piccolo schermo nella prima serata di canale 5, il 13 aprile. La storica serie ambientata nel quartiere Garbatella di Roma, che ha segnato un’intera generazione, si prepara a riaccendere i riflettori su una delle famiglie più amate della televisione italiana e sulla bottiglieria da lei gestita. A dirigere il gran ritorno della fiction familiare è Claudio Amendola, volto di punta del racconto e capofamiglia, nelle vesti di Giulio Cesaroni. Il ritorno non è soltanto un’operazione nostalgia, ma un vero e proprio rilancio narrativo che promette di mescolare passato e presente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I Cesaroni pronti al ritorno: appuntamento il 13 aprileDopo un’attesa che sembrava non finire mai, il ritorno de I Cesaroni è finalmente realtà.

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Con la terza generazione Cesaroni e le new entry ne vedremo proprio delle belle! #ICesaroni - Il ritorno, da lunedì 13 su #Canale5 e su #MediasetInfinity #AndreaArru - facebook.com facebook