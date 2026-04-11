Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere Mirko Boschetti nella corsa alla carica di sindaco di Cervia. La lista del partito sarà composta da candidati che si presenteranno alle elezioni amministrative di prossima data. La coalizione di centrosinistra che supporta Boschetti vedrà anche Farabegoli come capolista. La loro presenza si inserisce nel quadro delle alleanze politiche per questa tornata elettorale.

Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle imminenti elezioni amministrative di Cervia affiancando la coalizione che appoggia il candidato di centrosinistra, Mirko Boschetti. La formazione si presenterà con una lista rinnovata e composta da giovani, profondamente legata al territorio. La guida sarà affidata a Samanta Farabegoli, già consigliera comunale di ‘Coraggio e Innovazione con Missiroli Sindaco’, poi uscita dalla civica per divergenza di vedute, una giovane candidata che porta con sé entusiasmo, competenza e una spiccata attenzione civica, maturata grazie al suo coinvolgimento diretto nella vita pubblica locale. Attorno a questa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della lista

Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta FarabegoliCome già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti,...

Antonio Emiliano Svezia si ricandida con la lista civica "Per Cervia" a sostegno di BoschettiAntonio Emiliano Svezia annuncia la sua discesa in campo per il Consiglio comunale nella lista civica “Per Cervia con Gianni Grandu”, a sostegno del...

Temi più discussi: I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della lista; Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta Farabegoli; Fragagnano, il M5S ufficializza il sostegno all’amministrazione uscente; I rapporti tra Azione e il centrosinistra sono sempre più complicati.

I 5 Stelle a sostegno di Boschetti. Farabegoli a capo della listaIl Movimento 5 Stelle parteciperà alle imminenti elezioni amministrative di Cervia affiancando la coalizione che appoggia il candidato di centrosinistra, Mirko Boschetti. La formazione si presenterà c ... ilrestodelcarlino.it

Cervia, il Movimento 5 Stelle in campo per le prossime elezioni comunali, con Samanta Farabegoli e una lista giovane a sostegno di BoschettiSi arricchisce il quadro delle prossime elezioni amministrative a Cervia, dove prende forma anche la proposta del Movimento 5 Stelle, pronto a scendere in ... ravennanotizie.it

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