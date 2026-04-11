Honkai Star Rail 4.2 | tutti i codici gratis e le novità dell’aggiornamento dell’anniversario

È stato annunciato il nuovo aggiornamento di Honkai Star Rail, versione 4.2 intitolata “So Laughed the Masses”. L’aggiornamento, che include diversi contenuti e novità, è stato rilasciato recentemente. Tra le novità principali ci sono codici gratuiti e miglioramenti vari nel gioco. L’aggiornamento rappresenta uno dei più sostanziosi degli ultimi mesi.

La nuova versione 4.2 di Honkai Star Rail, intitolata “So Laughed the Masses”, è stata finalmente presentata e porta con sé uno degli aggiornamenti più ricchi degli ultimi mesi. Tra nuovi personaggi, eventi speciali e ricompense gratuite, questa patch segna anche il terzo anniversario del gioco, con bonus pensati per attirare sia i veterani che i nuovi giocatori. Come da tradizione, la diretta ha regalato anche i tanto attesi codici promozionali, fondamentali per ottenere risorse senza spendere nulla. Codici gratis Honkai Star Rail 4.2: come ottenere Stellar Jades subito. Ecco i codici attivi da riscattare subito: HERESTHECODE. SHAREANDSAVEIT. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Honkai Star Rail 4.2: tutti i codici gratis e le novità dell’aggiornamento dell’anniversario Leggi anche: Honkai Star Rail 4.0: banner, novità principali e codici promozionali Leggi anche: Genshin Impact 6.4 Luna V: Primogemme Gratis, Banner, Codici e Tutte le Novità Temi più discussi: Honkai Star Rail 4.2: arrivano i codici di aprile, come ottenere pull gratis; Honkai: Star Rail presenta la versione 4.2: data di uscita, nuovi banner, codici e regali del terzo anniversario; Honkai: Star Rail, l’aggiornamento 4.2 arriva il 22 Aprile; Honkai: Star Rail 4.3: Mortenax Blade arrives as Nihility Unit. Honkai Star Rail: ecco le novità della versione 4.2 e le iniziative del 3° anniversarioHoYoVerse ha annunciato la data della versione 4.2, per Honkai Star Rail e le iniziative per il terzo anniversario. vgmag.it Honkai: Star Rail presenta la versione 4.2: data di uscita, nuovi banner, codici e regali del terzo anniversarioHonkai: Star Rails si prepara a festeggiare il terzo anniversario con la versione 4.2: tanti nuovi contenuti e anche molti regali. multiplayer.it HONKAI STAR RAIL ANIME AND BY MAPPA :0 x.com