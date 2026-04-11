Hockey ghiaccio Tremblay suona la carica | Fondamentale continuare a crescere nel segno dell’italian way
Nel mondo dell'hockey su ghiaccio, un dirigente ha sottolineato l'importanza di proseguire nello sviluppo del cosiddetto
Raccogliere quanto seminato, capitalizzare il lavoro fatto, confermare le prestazioni importanti di Milano Cortina 2026. Sono molteplici i temi sul piatto alla vigilia dei Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di hockey su ghiaccio femminile, rassegna in scena quest’anno in quel di Budapest con un’Italia intenzionata a splendere, consolidando i tanti aspetti positivi già fatti vedere ai Giochi Olimpici. Domani, domenica 12 aprile, le azzurre affronteranno la compagine della Norvegia, con l’obiettivo di partire subito con il piede giusto, dunque con una vittoria, necessaria per raggiungere il sogno promozione in Top Division....🔗 Leggi su Oasport.it
Milan, Loftus-Cheek suona la carica: “Dobbiamo continuare a credere nello scudetto”Ruben Loftus-Cheek è pronto a tornare in campo nel prossimo turno di campionato contro il Napoli.
Massese "Gara fondamentale per il futuro". Pantera suona la carica per Montespertoli"Dobbiamo chiudere bene domenica perché è una partita importante che ci potrebbe aprire scenari molto positivi".