GUIDA TV 11 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv per la sera dell’11 aprile 2026, con programmi e film in programmazione su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Tra le proposte ci sono serie, talk show, film e eventi sportivi, con orari e dettagli sui palinsesti. La serata televisiva offre diverse opzioni per gli spettatori, che potranno scegliere tra le varie proposte in base ai loro gusti e preferenze. La guida permette di scoprire cosa trasmetteranno le diverse reti questa sera.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 01:05 Canzonissima Sottovoce e Dintorni Musica Talk Show Rai2 21:20 23:45 Morgane: Detective Geniale 5 finale di stagione Il Sabato al 90° Serie Tv Talk Show Rai3 21:30 23:40 La Pelle del Mondo Blob Doc. Video-frammenti Rete 4 21:35 23:50 Il Ritorno di Don Camillo The Town Film Film Canale 5 21:30 00:55 Amici di Maria De Filippi Tg5 Speciale Talent Rubrica Italia 1 21:20 23:15 Minions Mr Bean: L’Ultima Catastrofe Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole La7 Doc Talk Show Doc Tv8 21:00 22:30 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi e Disaccordi Accordi e Disaccordi R Talk Show Talk Show N.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 11 APRILE 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI GUIDA TV 11 MARZO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma... GUIDA TV 11 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALICosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma...