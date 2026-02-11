GUIDA TV 11 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Questa sera su Italia 1 va in scena Bologna-Lazio, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia. La partita inizia alle 20:50 e promette emozioni. Intanto, in tv ci sono anche altri programmi, ma gli appassionati di calcio non vogliono perdersi questa sfida.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:30 One Life Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:00 23:05 Pattinaggio d Figura Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Realpolitik La Scuola Cattolica Talk Show Film Canale 5 21:50 00:10 Una Nuova Vita 1ªTv Risiko: Sfide di Potere Serie Tv Talk Show Italia 1 20:50 23:10 Bologna-Lazio Coppa Italia Live Calcio Talk Show La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare R Barbero Risponde Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Questa sera in tv ci sono molte opzioni, ma tra le più attese c’è lo speciale di Rai1 dedicato a “Cuori 3” alle 21:30.

Questa sera, la programmazione si concentra molto su La7, che trasmette il documentario

