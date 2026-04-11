grandi navi le nostre imprese ne hanno bisogno

Il porto di Ancona rappresenta un punto strategico per il commercio e il turismo della regione. Le attività legate alle grandi navi sono fondamentali per molte imprese locali che dipendono da questo snodo logistico. La presenza di queste navi influisce direttamente sull’occupazione e sulle economie delle aziende che operano nel settore marittimo e turistico. La gestione e le politiche portuali sono al centro delle discussioni sul futuro dello sviluppo economico della zona.

Il porto di Ancona è il volano naturale per lo sviluppo del commercio e del turismo marchigiano. È dunque fondamentale procedere a una sua riorganizzazione strategica: solo un’ infrastruttura moderna e funzionale può garantire l’approdo delle grandi navi da crociera, che rappresentano una risorsa irrinunciabile per le nostre imprese. A sostenerlo è Massimiliano Polacco, Direttore Generale di Confcommercio Marche e Segretario Generale di Federalberghi Marche, intervenendo sul progetto del Molo Clementino. Secondo Polacco la partita dello sviluppo portuale non riguarda solo un’opera strutturale, ma la capacità attrattiva dell’intera regione: "Ogni nave che attracca porta con sé migliaia di visitatori che animano la città o, attraverso le escursioni, scoprono le Marche, dai borghi dell’entroterra alle eccellenze enogastronomiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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