Riqualificazione allo Scalo | Lavori inutili e sperpero di denaro altre le zone che ne hanno bisogno l' attacco dell' ex consigliere Febbo FOTO

La riqualificazione dell'area intorno alla stazione ferroviaria è oggetto di critiche da parte dell'ex consigliere Mauro Febbo, che denuncia lavori ritenuti inutili e sprechi di risorse. La discussione riguarda l'efficacia degli interventi e le priorità di investimento pubblico, evidenziando la necessità di interventi mirati e condivisi per migliorare le zone più bisognose.

"Sperpero, incapacità e sciatteria". Sono le accuse dell'ex consigliere regionale Mauro Febbo, nei confronti dell'amministrazione comunale, dopo l'avvio dei lavori dell'area intorno alla stazione ferroviaria. Un cantiere partito nella giornata di lunedì 26 gennaio, che sta già scatenando.

