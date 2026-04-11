Grande Fratello Vip | nessun eliminato ieri sera chi è andato in nomination
Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 10 aprile non sono stati eliminati concorrenti. Durante la serata, quattro partecipanti sono state messe in nomination: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu. La puntata si è concentrata sulle dinamiche tra i concorrenti senza prevedere uscite dal programma.
Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di venerdì 10 aprile. In nomination, invece, quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Grande Fratello Vip, nessun eliminato ieri sera: Todaro dà l’immunità a Manzini, le nomination
Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, 7 aprile 2026: un eliminato, nuove nomination, sorprese, litigi e "tanga gate"Nuova puntata del GF Vip, nuovo eliminato, sorpresa in diretta per Raimondo Todaro Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera, martedì...
Grande Fratello VIP, Commenti a Caldo della Terza Puntata, Eliminato Dario Cassini, In nomination……
Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026: nessun eliminato, Blu e Paola in isolamento; Grande Fratello Vip, nessun eliminato ieri sera: Todaro dà l'immunità a Manzini, le nomination; Carmen Russo verso il ritorno al Grande Fratello Vip? Ma c’è chi tenta di fermarla; Grande Fratello Vip: incendio sfiorato, Signorini sotto attacco, l’incidente col lassativo (censurato).
Grande Fratello Vip: nessun eliminato ieri sera, chi è andato in nominationNella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 10 aprile non c'è stato nessun eliminato, sebbene nello scorso appuntamento tv fosse stato aperto il televoto su chi il pubblico volesse salvare tra ... fanpage.it
GRANDE FRATELLO VIP 2026, PUNTATA 7 APRILE| Diretta ed eliminato: Ibiza Altea fuori, in nomination vanno…Sorprese, lacrime, confronti e attrazioni tra gli inquilini della casa di canale 5 ecco le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026. ilsussidiario.net
Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche quando Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo vengono mandate nel monolocale, lontane dal gruppo. L'assenza di due personaggi così ingombranti si sente: c'è chi si dice rilassato come Antonella e Adriana - facebook.com facebook
Ilary Blasi "va in bianco" al Grande Fratello Vip: chi ha firmato il look total white della puntata 6 x.com