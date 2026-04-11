Grande Fratello Vip | nessun eliminato ieri sera chi è andato in nomination

Da fanpage.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 10 aprile non sono stati eliminati concorrenti. Durante la serata, quattro partecipanti sono state messe in nomination: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu. La puntata si è concentrata sulle dinamiche tra i concorrenti senza prevedere uscite dal programma.

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di venerdì 10 aprile. In nomination, invece, quattro concorrenti: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Blu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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