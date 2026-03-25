Shaila Gatta, nota ex velina di Striscia La Notizia, è tra i protagonisti del Grande Fratello 2024. Recentemente ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Fuori Onda, attirando l’attenzione dei media. Durante le dichiarazioni pubblicate, ha espresso un pentimento riguardo a una decisione di non aver scelto un concorrente del reality, suscitando discussioni tra il pubblico.

Shaila Gatta è stata tra le protagoniste del Grande fratello 2024. In queste ore, l'ex velina di Striscia La Notizia sta facendo molto parlare per la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Fuori Onda. In esso, la donna ha raccontato alcuni dettagli della sua partecipazione all'interno della casa più spiata d'Italia. La ballerina ha parlato delle frequentazioni avute all'interno del programma, apparendosi pentita di non aver continuato con Javier Martinez. Shaila Gatta e il pallavolista argentino oggi in forza alla Terni volley academy avevano avuto una breve conoscenza all'interno del Grande fratello interrotta per la decisione di lei di iniziare una storia con Lorenzo Spolverato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Shaila Gatta pentita di non aver scelto Javier Martinez: le affermazioni bomba

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