La Samb cerca punti con la Ternana | La salvezza vogliamo giocarcela

La Samb si prepara per la partita contro la Ternana, con l’obiettivo di ottenere punti e mantenere la speranza di salvezza. La squadra ha lavorato intensamente in settimana, affrontando con determinazione la sfida in trasferta che inizia alle 20. La formazione si presenta con l’intento di mettere in difficoltà l’avversario e di portare a casa un risultato positivo.

La Samb si è preparata con spirito di resilienza alla trasferta di questa sera (fischio d’inizio ore 20.30) a Terni. Una sfida difficile contro un avversario forte e pure reduce da un ribaltone tecnico, che genera sempre una scossa, insomma una gara da pronostico avverso. Ma il tecnico rossoblù Roberto Boscaglia, anche in virtù della sua grande esperienza, non è certo tipo da farsi suggestionare troppo. "La pressione? Fa parte del gioco: chi la soffre, forse dovrebbe fare un altro mestiere. Non possiamo permetterci di non preparare bene le partite dal punto di vista psicologico Sappiamo che la Ternana è una squadra costruita per stare ai vertici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb cerca punti con la Ternana: "La salvezza vogliamo giocarcela" Articoli correlati Corsa salvezza, la Samb cerca continuitàIl successo sul Guidonia Montecelio, oltre ad essere importante sotto il profilo caratteriale dopo la sconfitta nel derby con l’Ascoli, assume... Leggi anche: Il Forlì all’assalto contro la Samb: "È sfida salvezza, servono 3 punti" SAMB Ternana: ecco i marchigiani Aggiornamenti e notizie su Samb cerca Temi più discussi: Corsa salvezza, la Samb cerca continuità; Rosso Blu alla ricerca di punti a Terni; Il punto sul campionato a 6 giornate dalla fine: la corsa al titolo si è riaperta?; Dove vedere Ternana-Sambenedettese: data, orario e diretta. Corsa salvezza, la Samb cerca continuitàA partire dalla difficile sfida di sabato contro il Campobasso. Semprini è stato squalificato dalla panchina per ben due giornate . ilrestodelcarlino.it Samb, scoglio Liberati. Boscaglia: «Stasera a Terni è una tappa decisiva per la salvezza»SAN BENEDETTO Vietato sbagliare. Lo deve tenere bene in mente la Samb nel delicato match che disputerà stasera, alle ore 20,30, al Liberati contro ... msn.com Samb-Campobasso, i Lupi vogliono riprendere la corsa ai playoff: 1200 i tifosi al Riviera delle Palme per spingere i rossoblù ********** Al Riviera delle Palme il Campobasso cerca il riscatto con la Sambenedettese dopo la sconfitta interna con l’Arezzo. I rosso - facebook.com facebook