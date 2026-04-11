Giornata mondiale del Parkinson il video della facciata di Palazzo Madama colorata di blu

In occasione della Giornata mondiale del Parkinson, Palazzo Madama si è illuminato di blu, il colore simbolo della sensibilizzazione sulla malattia. L’evento si svolge tra l’11 e il 12 aprile e mira a attirare l’attenzione pubblica sulla condizione. La facciata del palazzo storico è stata scelta come cornice per questa iniziativa, che coinvolge istituzioni e cittadini nel promuovere una maggiore consapevolezza.

Dalle 20 di sabato 11 aprile fino all’una di domenica 12 aprile 2026 Palazzo Madama si colora di blu. Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste per la Giornata mondiale del Parkinson. L’11 aprile è stato scelto per celebrare la nascita di James Parkinson (1755–1824), che nel 1817 descrisse per primo la malattia nel suo saggio An Essay on the Shaking Palsy. La prima edizione della Giornata mondiale del Parkinson si è tenuta nel 1997.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giornata mondiale del Parkinson, il video della facciata di Palazzo Madama colorata di blu Palazzo Zanca illuminato di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismoIl Comune aderisce all’iniziativa promossa da Anci e dalla Fondazione Italiana per l’Autismo. Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: si illumina di blu Palazzo d’AvalosIl Comune di Vasto aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e illumina di blu Palazzo d’Avalos.