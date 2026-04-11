Gf Vip la rivincita delle bionde | il protagonismo di Alessandra Antonella Adriana e Ilary

Nella puntata più recente del Grande Fratello Vip, si sono susseguite diverse discussioni tra le tre donne principali: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Le tre hanno avuto numerosi scontri che hanno attirato l’attenzione del pubblico, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulla conduttrice del programma, Ilary. La scena si è caratterizzata per il forte protagonismo delle donne, che hanno avuto momenti di confronto più acceso rispetto al passato.

Una puntata del Gf Vip appassionante con liti senza fine tra le tre grandi protagoniste: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe ed Antonella Elia Nell’ottava puntata delGf Vipè successo di tutto. Il pubblico ha assistito a ben50 minuti di litigata, senza alcuna interruzione, se non l’incursione da parte di conduttrice ed opinioniste che hanno buttato benzina sul fuoco. Benché possa non piacere questo tipo di televisioneil Gf deve essere questo e molti telespettatori l’avevano rimosso con la conduzione di Alfonso Signorini. Adesso Ilary, a cui piace divertirsi, ha cercato di riproporre quella che è la vera essenza del programma, con molti dei suoi aspetti trash. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gf Vip, la rivincita delle bionde: il protagonismo di Alessandra, Antonella, Adriana (e Ilary) Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente. GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): Fanno finta di piangere. Da quegli occhiacci esce l’aceto, non la lacrima. Si sono…”Oggi pomeriggio nel giardino della casa del Grande Fratello, Alessandra Mussolini si è sfogata con Paola Caruso, attaccando ed Antonella Elia e... Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La rivincita degli uomini: è il momento di mostrare la loro coreografia Video; Grande Fratello VIP: Antonella a Francesca: Io non devo chiarire proprio niente Video; Grande Fratello VIP: Raimondo si apre parlando della sua compagna Video; Grande Fratello VIP: Una samba conclusiva per i VIP Video. Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5), la rivincita di ...Milly Carlucci e Ballando con le Stelle vincono questa nuova edizione del GfVip. Dopo aver trascorso tre ore e mezza a parlare di Selvaggia Lucarelli dietro il bancone del dancing show di Rai 1, la ... leggo.it Grande Fratello Vip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), la rivincita di Ballando (8)Milly Carlucci e Ballando con le Stelle vincono questa nuova edizione del GfVip. Dopo aver trascorso tre ore e mezza a parlare di Selvaggia Lucarelli dietro il bancone del dancing show di Rai 1, la ... ilmattino.it Al Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. Neanche quando Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo vengono mandate nel monolocale, lontane dal gruppo. L'assenza di due personaggi così ingombranti si sente: c'è chi si dice rilassato come Antonella e Adriana - facebook.com facebook Oggi i nostri vip sono stati chiamati a votare gli “invisibili” della Casa... #GFVIP x.com