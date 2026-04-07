Oggi pomeriggio, nel giardino della casa del Grande Fratello, una concorrente ha espresso il suo disappunto riguardo a due compagne di gioco, accusandole di fingere emozioni davanti alle telecamere. La stessa ha commentato che le lacrime mostrate sarebbero finte, evidenziando un atteggiamento di ipocrisia. La discussione si è svolta durante un momento di confronto con un’altra partecipante, in un contesto di discussione tra coinquiline.

Oggi pomeriggio nel giardino della casa del Grande Fratello, Alessandra Mussolini si è sfogata con Paola Caruso, attaccando ed Antonella Elia e Adriana Volpe: “Ma che si sono chiarite, si sono chiarite davanti alle telecamere a far finta di piangere. Manco le lacrime escono, esce l’aceto. Da quegli occhiacci esce l’aceto, non esce la lacrima,. L'articolo GF Vip, Alessandra attacca Antonella e Adriana (VIDEO): Fanno finta di piangere. Da quegli occhiacci esce l’aceto, non la lacrima. Si sono.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Adriana Volpe sbotta contro Sonia Bruganelli: “Rispetto a me sei piccola, piccola. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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