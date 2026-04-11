Genova è boom di assunzioni | ecco le 5 figure più cercate e introvabili in città

A Genova, nel mese di aprile, sono previste circa 7.280 assunzioni, con un aumento rispetto a marzo e allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un dato che contribuisce a superare le aspettative per il trimestre aprile-giugno 2026, stimato in circa 21.000 assunzioni complessive. Tra le figure più richieste ci sono professionisti di diversi settori, alcuni dei quali risultano particolarmente difficili da trovare sul mercato del lavoro locale.

Nel mese di aprile, in provincia di Genova, si prevedono 7.280 assunzioni (1.450 in più rispetto a marzo e 550 in più rispetto ad aprile 2025); arrivando alla stima di un vero e proprio record per il trimestre aprile-giugno 2026, con 21.840 assunzioni (+ 850 unità). Sono i dati previsionali.🔗 Leggi su Genovatoday.it Cerchi un lavoro nelle Marche?Previste 12.900 assunzioniEcco le figure più richiesteL'anno nuovo, per il mercato del lavoro nelle Marche, inizia seguendo il solco dell'anno precedente, con una gran difficoltà delle imprese private a... Più personale per il comune di Roma. Ecco le assunzioni e i concorsi previstiLa Giunta Capitolina ha dato il via libera al nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), lo strumento unico di programmazione di Roma...