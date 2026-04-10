Il tecnico della Roma ha replicato alle critiche di Gasperini, affermando che è facile concentrarsi solo su Malen e Wesley e che non si sente obbligato a difendere nessuno, aggiungendo di essere disposto a fare un passo indietro se necessario. Intanto, la squadra si prepara ad affrontare il Pisa all’Olimpico, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta di San Siro davanti ai propri tifosi.

La Roma vuole mettersi completamente alle spalle la serataccia di San Siro. All’Olimpico, davanti ai propri tifosi, i giallorossi sfidano il Pisa. Quale migliore occasione da sfruttare per tornare a fare punti e mettere pressione a Como e Juventus per la lotta al quarto posto. A fare rumore nelle ultime 24 ore, però, sono state le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. Dichiarazioni che Claudio Ranieri ha commentato prima del calcio d’inizio dal prato dell’Olimpico. Ranieri risponde a Gasperini «Sono d’accordo con le parole di Gasperini. L'anno scorso mi hanno chiesto i giocatori da prendere e quest'anno i giocatori sono stati visionati e accettati da me e da Gasperini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ranieri risponde a Gasperini: «Facile parlare solo di Malen e Wesley. Non faccio il garante di nessuno, pronto a farmi da parte»

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