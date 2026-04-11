Garlasco terremoto-Bruzzone | Chi ha in mano quegli audio decisivi

A Garlasco si torna a parlare del delitto che ha sconvolto la comunità, con l’attenzione rivolta agli audio ritenuti decisivi nell’inchiesta. Le registrazioni sono al centro di un fascicolo giudiziario e la loro analisi potrebbe influenzare il corso delle indagini. La procura ha chiesto di capire chi sia in possesso di quei file e quale ruolo abbiano nel procedimento penale. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulle indagini in corso.

Ancora il delitto di Garlasco. E ancora quegli audio misteriosi che potrebbero contenere una chiave di volta in questo mistero infinito. E ancora una volta a parlare di quegli audio è Roberta Bruzzone. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, la criminologa ha risposto alle domande del conduttore Gianluigi Nuzzi, tornando su materiali che, a suo dire, potrebbero aprire nuovi scenari sul caso di Garlasco. Al centro dell’attenzione ci sono alcune registrazioni audio che delineerebbero una possibile ricostruzione alternativa dei fatti, coinvolgendo tre persone: Stefania Cappa, Andrea Sempio e Michele Bertani. "Con questi audio siamo a un ottimo punto - dice la criminologa nella puntata di Quarto Grado andata in onda su Rete 4 il 10 aprile -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, terremoto-Bruzzone: "Chi ha in mano quegli audio decisivi" Leggi anche: “Dietro a quegli audio”. Roberta Bruzzone parla della nuova pista su Garlasco La teoria di Bruzzone su Garlasco: “Regia dietro gli audio su Cappa e Sempio”. Chi incastranoNuove rivelazioni scuotono le indagini su un caso di cronaca complesso, a seguito della trasmissione di audio che, secondo la criminologa Roberta...