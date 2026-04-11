Garbagnate trasporto illecito di rifiuti | bloccato dai Vigili

A Garbagnate Milanese, i Vigili hanno fermato un veicolo coinvolto nel trasporto illecito di rifiuti. Il conducente è stato multato con una sanzione di 3.500 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo. Il Comune continua a controllare sul territorio per contrastare le attività illegali legate allo smaltimento dei rifiuti.

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