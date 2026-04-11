Uno dei fondatori del marchio di moda sta considerando di vendere il 40% delle proprie quote, mentre si negozia con le banche un nuovo finanziamento. Dopo aver abbandonato la presidenza, si parla di una possibile trasformazione dell’azienda, che potrebbe cambiare nome in D&D. La situazione finanziaria del marchio si fa complessa a causa di un debito elevato. La trattativa tra le parti è in corso, senza ancora una decisione definitiva.

C’eravamo tanto amati e ultimamente anche tanto indebitati. La storia di Dolce & Gabbana - ma forse sarebbe più corretto dire Dolce & Debito, o per gli amici D&D - sembra entrare in quella fase della vita in cui anche le coppie più glamour smettono di litigare per il colore delle tende e iniziano le pratiche di divorzio. Che è sempre un brutto momento. Perché qui non siamo più al romanzo fashion degli anni Ottanta, quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ragazzi originari di Polizzi Generosa, Madonie, provincia di Palermo, si incontrano in un ufficio stile di Milano. La madre di Domenico fa la sarta. Cuce vestiti e prepara rammendi. Introduce il figlio ai segreti dell’ago e del filo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gabbana verso l’addio. C’è troppo debito D&G diventa D&D

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Dolce&Gabbana, fine di un’era: l’addio di Stefano Gabbana e chi lo sostituisceQuella che per decenni è stata la coppia più iconica del made in Italy sta cambiando pelle.