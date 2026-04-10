Dolce&Gabbana fine di un’era | l’addio di Stefano Gabbana e chi lo sostituisce

Dopo decenni di collaborazione, Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce&Gabbana. La notizia è stata resa nota da Bloomberg e segna la fine di un'epoca per il marchio, noto in tutto il mondo per il suo stile distintivo. Al suo posto, è stato annunciato un nuovo rappresentante alla guida della maison. La decisione ha suscitato molte reazioni nel settore della moda italiana.

Quella che per decenni è stata la coppia più iconica del made in Italy sta cambiando pelle. Lo stilista Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza di Dolce&Gabbana, come riportato in esclusiva da Bloomberg. La fine di un’era, proprio mentre la maison celebra i suoi primi 40 anni di successi. Un addio silenzioso. La notizia è trapelata solo ad aprile, ma Stefano Gabbana avrebbe lasciato il suo ruolo operativo già nel dicembre dello scorso anno. Uno dei designer più amati di sempre, che ha saputo trasformare il pizzo e il bustier in simboli universali di femminilità, starebbe ora “valutando il futuro della sua quota del 40%”, aprendo scenari che fino a poco tempo fa sembravano impossibili. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dolce&Gabbana, fine di un’era: l’addio di Stefano Gabbana e chi lo sostituisce Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase... Temi più discussi: Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana; Dolce&Gabbana, la svolta: Stefano Gabbana lascia la presidenza; Fine di un’era a Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana lascia la presidenza – Gli scenari; Stefano Gabbana, dimissioni a sorpresa dalla presidenza di D&G: al suo posto Alfonso Dolce. Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce & Gabbana. Per rafforzare il management spunta il nome di Stefano Cantino, ex ceo di GucciIl gruppo deve ristrutturare 450 milioni di debito e cerca nuovi fondi fino a 150 milioni, possibile l'arrivo di Stefano Cantino ... ilfattoquotidiano.it Colpo di scena nella moda: Stefano Gabbana lascia Dolce&GabbanaAlla presidenza di Dolce&Gabbana è subentrato Alfonso Dolce, già Ad del gruppo. Si aprono interrogativi sul futuro della maison. fortuneita.com A sorpresa Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana e ragiona sul futuro della sua quota del 40% nella storica maison italiana. È la fine di un duo che ha scritto una pagina di storia della moda ma il gruppo, che ha risentito della frenata del s - facebook.com facebook Stefano Gabbana, dimissioni a sorpresa dalla presidenza di D&G: al suo posto Alfonso Dolce x.com