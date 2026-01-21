Ai figli è permesso sbagliare | David Beckham rompe il silenzio dopo l’attacco di Brooklyn
David Beckham interviene dopo le recenti tensioni familiari, commentando l’importanza di permettere ai figli di sbagliare. Nella sua riflessione, l’ex calciatore affronta temi come responsabilità e ruolo dei social media, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sulla situazione. Un messaggio che invita alla comprensione e al rispetto delle scelte dei giovani, in un momento di discussione pubblica sulla vita privata della famiglia Beckham.
“Fanno degli errori, ma ai figli è permesso sbagliare. È così che imparano”. Le parole di David Beckham arrivano puntuali mentre la frattura con il primogenito Brooklyn Beckham è ormai diventata di dominio pubblico. Nessun nome, nessuna replica esplicita, ma un messaggio che - per tempismo e contenuto - appare tutt’altro che casuale. L’ex capitano dell’Inghilterra è intervenuto in diretta negli Stati Uniti, ospite di Squawk Box su CNBC, per un’intervista dedicata al ruolo dei social media e al loro impatto sulle nuove generazioni. Un contesto apparentemente neutro, diventato però terreno di lettura obbligata dopo il lungo atto di accusa pubblicato da Brooklyn contro i genitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
David Beckham risponde alle accuse di Brooklyn: “Ai figli è concesso sbagliare, bisogna lasciarglielo fare”David Beckham commenta le recenti dichiarazioni di Brooklyn, sottolineando l’importanza di permettere ai figli di sbagliare e di imparare dai propri errori.
Brooklyn Beckham rompe il silenzio: la condanna dei genitori David e VictoriaBrooklyn Beckham ha condiviso pubblicamente la sua versione sulla recente tensione familiare con i genitori, David e Victoria.
Argomenti discussi: Lavoratore, da oggi ti spettano dieci giorni di permesso per la malattia di tuo figlio fino ai 14 anni: ecco le novità; BAMBINIxLAPACE. Essere genitori, anche (e soprattutto) in tempo di guerra; Congedo parentale: è già in vigore l’estensione ai 14 anni dei figli?; Auto ai figli neopatentati: 10 cose da sapere assolutamente.
Genitori, come chiedere 10 giorni di permesso retribuito per la malattia dei figliArrivano nuove regole sui permessi per la malattia dei figli: ecco cosa cambia per i genitori e come orientarsi tra diritti e procedure. ecoblog.it
Congedo parentale e per malattia del figlio: le nuove regole per la gestioneLa legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) modifica la disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio. In particolare, ... ipsoa.it
Noi figli dei Magi Alcuni scatti dello spettacolo messo in scena dai meravigliosi Giovanissimi della Mediatrice. Grazie perché attraverso i vostri talenti avete permesso di attirare l’attenzione dei partecipanti sull'importanza della ricerca personale, sui valori cristi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.