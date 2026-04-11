Fuga folle a Pogliano | 35enne senza patente sfida la polizia

Un uomo di 35 anni, residente a Corbetta, è stato fermato giovedì 9 aprile a Pogliano Milanese dopo aver scavallato le strade in modo pericoloso. Durante l’inseguimento, ha guidato contromano e senza patente, mettendo a rischio la sicurezza degli altri veicoli e dei passanti. La polizia ha intercettato il veicolo e ha arrestato il conducente dopo un inseguimento che ha coinvolto diverse strade della zona.

Un trentacinquenne residente a Corbetta è stato fermato giovedì 9 aprile dopo un inseguimento pericoloso scatenato guidando contromano e senza patente nelle strade di Pogliano Milanese. Il conducente ha tentato di travolgere la pattuglia della polizia locale prima di essere bloccato in una via senza uscita. Dinamica dell’inseguimento in via Roma. L’episodio è iniziato durante un normale controllo del territorio condotto dal nucleo radiomobile della polizia locale del Comando Unico di Nerviano-Pogliano Milanese. Mentre gli agenti transitavano in via Roma, si sono trovati di fronte un veicolo che percorreva la carreggiata nel senso opposto rispetto al flusso del traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Pogliano: 35enne senza patente sfida la polizia Scoperto a spacciare, tenta la fuga in motorino (guidando senza patente): 35enne fermato e arrestatoColto in flagrante dalle forze di polizia intervenute, che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Panico tra la folla, senza patente e a folle velocità si schianta su un'auto: alla guida un ragazzo senza patenteMomenti di forte tensione durante la ‘Notte Colorata’, evento che ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria presenza di...