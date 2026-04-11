Fuga folle a Milano | investe uno svedese e scappa tra alcol e droga

Un giovane di 20 anni di Pavia è stato fermato dalle forze dell’ordine vicino a un'area di servizio sulla A7, dopo una fuga che è iniziata due notti fa nel centro di Milano. Durante la tentata fuga, il ragazzo ha investito un cittadino svedese e si è allontanato in stato di ebbrezza, con tracce di droga trovate a bordo del veicolo. La polizia ha intercettato l’auto e ha fermato il conducente.

Un ventenne originario di Pavia è stato fermato dalle forze dell’ordine vicino all’area di servizio Cantalupa, sull’autostrada A7, dopo una fuga rocambolesca iniziata due notti fa nel cuore di Milano. Il giovane, che guidava in stato di alterazione alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha investito un cittadino svedese di 26 anni proprio in piazza XXIV Maggio, all’altezza dell’imbocco di viale Gian Galeazzo, per poi darsi alla fuga ignorando le regole del Codice della strada. L’episodio, avvenuto sulle strisce pedonali, ha richiesto l’intervento dei soccorsi per il ferito, che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Fatebenefratelli con una prognosi di 15 giorni a causa delle diverse lesioni riportate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Milano: investe uno svedese e scappa tra alcol e droga Folle fuga per 10 km, scappa dai carabinieri e ne investe uno: accerchiata e arrestataBologna, 31 gennaio 2026 – Fugge da un posto di blocco, percorre quasi dieci chilometri facendo manovre pericolose e in contromano, tenta di... Folle fuga per 10 km, scappa dai carabinieri e tenta di investirne uno: accerchiata e arrestataBologna, 31 gennaio 2026 – Fugge da un posto di blocco, percorre quasi dieci chilometri facendo manovre pericolose e in contromano, tenta di...