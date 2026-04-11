Frosinone statua di Padre Pio decapitata nella chiesa di San Benedetto

Nella chiesa abbaziale di San Benedetto a Frosinone, una statua di Padre Pio è stata trovata decapitata. L’episodio è avvenuto all’interno del luogo di culto, suscitando reazioni tra i fedeli e la comunità locale. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto o eventuali indagini in corso. La statua vandalizzata rappresenta un elemento di forte significato religioso per i credenti della zona.

Un gesto che colpisce nel profondo la sensibilità della comunità e dei fedeli: una statua di Padre Pio è stata vandalizzata all’interno della chiesa abbaziale di San Benedetto, nel cuore della città. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando un equipaggio della Polizia di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Decapitata la statua di Padre Pio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone, indaga la PoliziaDanneggiata una statua di Padre Pio a Frosinone: ignoti sono entrati nella chiesa di San Benedetto e hanno staccato la testa per poi abbandonarla...