Frana di Roccaspinalveti e interruzione idrica | quattro comuni verso il ritorno alla normalità

Quattro comuni della provincia di Chieti stanno per tornare alla normalità dopo giorni di interruzione dell'acqua. La mancanza di approvvigionamento idrico è stata causata da una frana a Roccaspinalveti che ha danneggiato la condotta principale dell'acquedotto Sinello. In totale, quindici località avevano subito l’interruzione, ma si prevede che a breve la situazione si risolva per alcune di esse.

Si va verso il ritorno alla normalità in quattro comuni della provincia di Chieti, rimasti a secco da giorni su un totale di 15 località a causa della frana che si è verificata a Roccaspinalveti e che ha causato la rottura della condotta principale dell'acquedotto Sinello. La Sasi annuncia che è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Frana a Roccaspinalveti e interruzione idrica: quattro comuni verso il ritorno alla normalitàSi va verso il ritorno alla normalità in quattro comuni della provincia di Chieti, rimasti a secco da giorni su un totale di 15 località a causa... Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti [FOTO]Sarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 comuni del Vastese, che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua.