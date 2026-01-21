NBA | Miami torna a vincere con Fontecchio show di Doncic contro Denver

Nella notte NBA si sono disputate sette partite, con Miami che torna alla vittoria grazie ai 15 punti di Simone Fontecchio. Luka Doncic ha invece realizzato una tripla doppia contro i Denver Nuggets, mostrando tutta la sua versatilità. La giornata ha visto anche l’avanzata di Houston nell’Ovest. Questi risultati riflettono l’andamento equilibrato della stagione regolare, con protagonisti di rilievo e prestazioni significative.

Sette partite nella notte NBA: successo per gli Heat con 15 punti di Simone Fontecchio, tripla doppia mostruosa di Luka Doncic contro i Nuggets, Houston avanza a Ovest Sette le partite disputate nella notte di regular season NBA. Torna al successo Miami, che reagisce alla sconfitta rimediata 24 ore prima contro Golden State superando i Sacramento Kings 130-117.

