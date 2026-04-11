Un'ampia flotta di petroliere, tra le più grandi al mondo e completamente vuote, si sta dirigendo verso gli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto recentemente da un portavoce di un ex presidente, che ha specificato che le navi sono dirette per caricare petrolio e gas. La notizia ha attirato l'attenzione di analisti e osservatori internazionali, che seguono da vicino gli sviluppi nel settore energetico.

"Una enorme flotta di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si sta dirigendo in questo momento verso gli Stati Uniti per caricare il petrolio (e il gas!) migliore e più 'dolce' che si possa trovare al mondo". Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social. "Abbiamo più petrolio delle due economie petrolifere più grandi dopo la nostra messe insieme, e di qualità superiore - ha aggiunto - Vi stiamo aspettando. Tempi di consegna rapidissimi!". Il presidente americano Donald Trump ha definito l'Iran "una nazione in fallimento" e ha affermato che i colloqui tra le due parti sono già in corso.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Flotta di petroliere viene verso gli Stati Uniti". L'annuncio di Trump

Gli Stati Uniti valutano la protezione militare alle petroliere nello stretto di HormuzSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Trump, numero enorme di petroliere verso gli Usa per il petrolio migliore"Un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per...

Gli Usa sequestrano una Petroliera venezuelana ma con bandiera russa nell’Atlantico