Fiorentina vince a Como | Fagioli e Kean firmano il 2-0 rinforzando la corsa europea dei viola

La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante a Como, grazie ai gol di Fagioli e Kean, che hanno deciso il match. La squadra viola ha aperto le marcature nel primo tempo con Fagioli, poi ha chiuso l'incontro con Kean, che ha trasformato un rigore nella ripresa. La vittoria rafforza la posizione dei toscani nella corsa europea.

Fiorentina Allunga sul Como: Fagioli e Kean Decidono al Sinigaglia. La Fiorentina si è imposta per 2-0 sul campo del Como sabato 14 febbraio 2026, grazie alle reti di Fagioli nel primo tempo e di Kean su rigore nella ripresa. Una vittoria che consolida la posizione dei viola in classifica e mette in difficoltà la squadra di Fabregas, alla ricerca di continuità in Serie A. Primo Tempo: Viola in Controllo e Fagioli Sblocca il Match. L'incontro allo Stadio Sinigaglia, disputato sotto un cielo nuvoloso con una temperatura di 11 gradi, ha visto la Fiorentina prendere subito in mano le redini del gioco.