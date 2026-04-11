Un nuovo film disponibile su Netflix è stato definito il più esplicito mai realizzato dal servizio di streaming. La pellicola, caratterizzata da scene sessualmente molto esplicite, ha attirato l’attenzione degli utenti online. La sua uscita ha suscitato commenti e discussioni sui social media, dove alcuni hanno espresso stupore per il livello di rappresentazione delle scene. La produzione ha generato un acceso dibattito tra chi critica e chi difende la scelta di mostrare contenuti così espliciti.

È appena uscito un film su Netflix, definito il «film sessualmente più esplicito di sempre» del servizio di streaming. Tuttavia, alcuni sostengono che contenga scene «ripugnanti». Gli spettatori di tutto il mondo stanno reagendo con forte clamore dopo l’aggiunta di un film su Netflix. Il film in questione è Y Tu Mamá También. Questo film messicano, uscito nel 2001, è stato acclamato dalla critica. Ora è possibile guardarlo su Netflix. La storia segue le vicende di due amici adolescenti, Tenoch e Julio, che partono per un viaggio on the road dopo aver finito il liceo, accompagnati da una donna più grande, Luisa. Quella che inizia come un’avventura spensierata si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più profondo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - «Film se*sualmente esplicito» di Netflix scandalizza il web

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