Esploriamo film che inducono un senso di disagio senza ricorrere a horror espliciti o effetti violenti. Questi film si distinguono per un’inquietudine sottile e raffinata, spesso lontana dalla spettacolarizzazione del terrore. Attraverso atmosfere più sottili e narrazioni attente, riescono a coinvolgere lo spettatore in modo diverso, lasciando una traccia di inquietudine che permane anche dopo la visione.

Ci sono film che non ricercano lo spavento immediato e non fanno affidamento sulla violenza o sul soprannaturale per colpire lo spettatore, ma riescono comunque a creare una sensazione persistente di disagio. È un cinema che lavora sulle atmosfere, sulle relazioni tra i personaggi e su un uso molto preciso del tempo e dello spazio, lasciando spesso che le immagini parlino più delle parole. In questi film il senso di inquietudine non nasce da ciò che accade apertamente, ma da ciò che rimane implicito e da dinamiche che non vengono mai chiarite del tutto, chiedendo allo spettatore di confrontarsi con un malessere che non ha bisogno di essere nominato per essere percepito. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Film che ti mettono a disagio senza sapere perché. Un viaggio nel cinema dell’inquietudine sottile, lontano dall’horror esplicito

