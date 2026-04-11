Dopo settimane di indiscrezioni, sui social sono state pubblicate immagini che sembrano confermare la gravidanza della compagna del rapper. La coppia, già genitori di due bambini, ha scelto di condividere alcuni scatti online, suscitando l'interesse dei follower. La notizia si aggiunge alle voci circolate negli ultimi tempi e rappresenta un nuovo passo nella loro vita familiare.

Dopo settimane di voci, le foto condivise sui social sembrano confermare la gravidanza della compagna del rapper, già padre di Leone e Vittoria.. La notizia circolava già da alcune settimane, ma ora sembra trovare una conferma sempre più concreta: Fedez diventerà presto padre per la terza volta. La compagna, Giulia Honegger, è infatti in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Nessun annuncio ufficiale, almeno per il momento, ma alcuni scatti condivisi dal rapper su Instagram hanno fatto rapidamente il giro del web. Le immagini mostrano Giulia con forme che non lasciano molti dubbi, alimentando ulteriormente le indiscrezioni già diffuse nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: la conferma arriva dai social

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“Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino”: l’indiscrezione di Chi

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Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma. Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un bambino. È stato il rapper con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a ufficializzare la notizia condividendo una foto della compagna al mare e in - facebook.com facebook

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