Fedez e Giulia Honegger sono in attesa di un bambino, come confermato dal settimanale “Chi” che ha pubblicato foto della compagna del rapper, 29 anni, che mostra un leggero pancino. La notizia circola da settimane e ha attirato l’attenzione dei media. La coppia è nota per la loro relazione e il coinvolgimento nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

Fedez aspetta un figlio da Giulia Honegger. L’indiscrezione che si rincorre da diverse settimane è stata rilanciata dal settimanale “Chi” che pubblica anche le foto nelle quali la giovane compagna del rapper, 29 anni, imprenditrice della moda, mostra un accenno di pancino. In realtà l’annuncio lo si aspettava durante il Festival di Sanremo a cui Fedez ha partecipato in coppia con Marco Masini. Giulia era sempre con lui, presenza discreta e silenziosa, ma in realtà l’unico annuncio arrivato via social è stato l’arrivo in famiglia di un cucciolo di chihuahua, Maurizio, che va ad aggiungersi al cane Silvio. Fedez, giocando sulle attese, aveva scritto “la famiglia si allarga”. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Fedez e la compagna Giulia Honegger aspettano un figlio. E dal rapper arriva Giorgia Meloni

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