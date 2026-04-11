Durante il weekend sono emerse diverse notizie di gossip. Un artista ha annunciato di essere in attesa di un bambino, mentre un'altra nota showgirl ha parlato pubblicamente del suo nuovo interesse sentimentale. Un noto opinionista ha invece parlato di difficoltà nel suo matrimonio, e due cantanti hanno condiviso sui social messaggi di affetto reciproco. Questi eventi hanno attirato l'attenzione sui social e sui media di settore.

Weekend tempo di gossip. C’è chi conferma i gossip (Fedez),chi vive un nuovo “giovane” amore (Elisabetta Gregoraci), chi parla di crisi coniugale (Cecchi Paone) e chi, invece, fa dichiarazioni d’amore a mezzo social (Elodie e Franceska Nerudini). Elisabetta Gregoraci: weekend di passione a Portofino con il nuovo fidanzato. Il cuore di Elisabetta Gregoraci sembra essere tornato a battere forte grazie alle attenzioni di un giovane imprenditore. Il settimanale Diva e Donna ha sorpreso la conduttrice insieme a Lodovico Patti durante un romantico weekend a Portofino. I paparazzi hanno immortalato la coppia e il feeling visto tra i due racconta molto della relazione di Elisabetta con l’imprenditore 28enne.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez conferma la gravidanza, Elisabetta Gregoraci innamorata, Elodie e Franceska Nuredini in love

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