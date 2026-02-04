Elodie e Franceska Nuredini sono state paparazzate mentre fanno shopping insieme in un negozio di Milano. Dopo le vacanze in Thailandia e i momenti condivisi sui social, sembrano più vicine che mai a una convivenza. Le due sono state viste a braccetto, pronti a mettere radici insieme.

Dopo i diversi scatti su Instagram del loro Capodanno thailandese e l’uscita insieme dal parrucchiere a Milano, Elodie e Franceska sono state fotografate dal settimanale Chi, mentre, a braccetto, fanno acquisti per la casa in un negozio. Una volta uscite hanno scattato alcuni selfie insieme ai fan, per poi fare ritorno a casa. Nessun tabù ormai sul loro rapporto, d’altronde Elodie ha sempre vissuto le proprie relazioni così, con leggerezza e serenità. “Elodie e Franceska mettono su casa insieme” scrive il magazine Chi descrivendo la loro passeggiata per le vie di Milano e una sosta in un negozio di accessori per la casa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elodie e Franceska Nuredini pronte per la convivenza? Arriva la conferma

