Falsi sms pagamento tassa rifiuti Tari Hermes mette in guardia | Attenzione ai messaggi truffa

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati avvisi via sms che invitano a verificare presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti, nota come Tari. Hermes ha diffuso un avviso per mettere in guardia le persone dai messaggi fraudolenti che cercano di ingannare gli utenti. Le truffe si presentano come comunicazioni ufficiali, ma sono false e mirano a ottenere informazioni personali o denaro.

È in corso una campagna di truffe via sms che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (Tari).Queste comunicazioni non provengono dal Comune di Reggio Calabria e costituiscono un tentativo di truffa. Hermes Servizi Metropolitani, raccomanda "pertanto di non cliccare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari.