Matteo Gabbia si presenta deciso: “Crediamo di poter vincere tutte le partite”. Il difensore rossonero ha parlato senza giri di parole durante un’intervista, sottolineando la fiducia nel gruppo. Intanto, il peso di Maignan e Allegri si fa sentire, ma Gabbia si concentra sulla propria squadra e sulla voglia di fare bene.

Risultatista o giochista: "Partiamo con il botto. Vivo bene se vinciamo. Mi schiero più dalla parte del risultatista". Questa la risposta di Matteo Gabbia nella sua intervista con il giornalista Claudio Raimondi per 'SportMediaset'. Il difensore del Milan ha risposto a una serie di domande secche. Quanto credete nello scudetto da 0 a 10: "Crediamo di potere vincere tutte le partite, sapendo poi che ci sono avversari forti. Ti dico 10 perché credere in qualcosa di bello è importante. Crediamo di essere una squadra valida, il 10 è per la volontà di vincerle tutte". Scudetto col Milan o al Mondiale con l'Italia? "Molto difficile, sono due cose bellissime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la carica di Gabbia: “Crediamo di potere vincere tutte le partite”. Il ‘peso’ di Maignan e Allegri

Approfondimenti su Gabbia Milan

Ultime notizie su Gabbia Milan

